مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية علنية بحماية من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار اقتحام المستوطنين.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

في السياق.. أغلق مستوطنون، اليوم، المدخل الرئيسي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي مراح رباح حسين الشيخ لـ"وفا"، بأن المستوطنين أقدموا على إغلاق مدخل القرية بالبوابة الحديدية وهو ما حرم السكان من التنقل من وإلى القرية.

وأضاف الشيخ، أن المستوطنين زادوا من معاناة المواطنين عبر إغلاق المدخل الرئيسي للقرية، من خلال وضع حجارة كبيرة بجانب البوابة الحديدية.