مسئول أوروبى: زيلينسكى سيحضر قمة الاتحاد الأوروبى غدا الخميس فى بروكسل

وكالات

أعلن مسئول أوروبى، اليوم الأربعاء مشاركة الرئيس فولوديمير زيلينسكى فى القمة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا، غدًا الخميس، فى بروكسل.

وقال مسؤول فى الاتحاد الأوروبي عشية القمة التي جمعت كل زعماء الدول الأعضاء في التكتل، بعدما تسببت المشادة بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتجميد المساعدات الأمريكية لكييف، "سيحضر الرئيس زيلينسكي القمة شخصيًا"، بحسب "فرانس برس".

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بعد أيام قليلة من تفجر خلاف في المكتب البيضاوي، بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما أدى إلى إثارة الشك في دعم أهم حليف لبلاده.

وشهد لقاء ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أجواء متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق كان مقررًا بشأن منح الولايات المتحدة نصيبًا من المعادن النادرة التي تمتلكها أوكرانيا مقابل المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى كييف.