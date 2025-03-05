محكمة يابانية ترفض دعوى قضائية بوقف تشغيل مفاعل نووى غربى البلاد

طوكيو (أ ش أ)

رفضت محكمة يابانية، اليوم الأربعاء، دعوى بوقف تشغيل مفاعل نووى تديره شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية فى غربى البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن في الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة منطقة هيروشيما، رجح المدعون، بمن فيهم الناجون من القنابل الذرية الأمريكية عام 1945، وقوع حادث خطير في المفاعل رقم 3 بمحطة إيكاتا إذا ضرب المنطقة زلزال أو ثوران بركاني.

وأفاد المدعون بأن تقييم الشركة للمخاطر في حالة وقوع زلزال ضخم في حوض نانكاي في المحيط الهادئ وثوران عنيف لجبل آسو في جنوب غربي اليابان غير كافٍ.

من جانبها.. قالت شركة "شيكوكو إلكتريك"، إن تقييمها يعتمد على أقوى الزلازال والهزات الكبرى، مضيفا أن ثورانا بركانيا هائلا غير مرجح للغاية.

وكانت اليابان قد أعادت تشغيل المفاعل، الواقع على شبه جزيرة صغيرة في محافظة إهيمي، في عام 2016 بعد اجتياز فحوصات السلامة التي أجرتها هيئة تنظيم الطاقة النووية بناء على معايير أكثر صرامة تم تقديمها في أعقاب كارثة الزلزال والتسونامي في عام 2011 في محافظة فوكوشيما، والتي تسببت في حادث نووي كبير.

وبلغ عدد المدعين في الدعوى القضائية، التي تم رفعها لأول مرة في عام 2016، 337 شخصا بما في ذلك 38 من الناجين من القنابل الذرية في هيروشيما وناجازاكي.