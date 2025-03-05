محافظ بورسعيد يسلم رئيس مدينة بورفؤاد شهادة جودة الإدارة " الأيزو 9001"

بورسعيد - محمد عزام

سلم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، العميد دكتور اسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، شهادة الأيزو 9001 في جودة الإدارة، وذلك في ختام فعاليات المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد.

كما كرم المحافظ مسئولي "وحدة توكيد الجودة" بمدينة بورفؤاد والديوان العام، وذلك لدورهم البارز في حصول مدينة بورفؤاد على شهادة الأيزو 9001 في جودة الإدارة كأول مدينة على مستوى الجمهورية .

وأعرب محافظ بورسعيد، عن فخره بحصول مدينة بورفؤاد على شهادة الأيزو 9001 ، والتى جاءت نتيجة جهد متواصل للعاملين بمدينة بورفؤاد والشعور بالمسؤولية، والرغبة فى التطوير المستمر و الوصول لأفضل مستوى إداري، لافتا إلى أن الحصول على شهادة الأيزو ماهو إلا بداية لخطة تطوير مستمرة تنعكس على المواطنين، وتتماشى مع التنمية التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بالمحافظة، وذلك على جهودهم المتواصلة و إصرارهم على النجاح

جدير بالذكر، أن في نوفمبر 2024، أصبحت مدينة بورفؤاد أول مدينة مصرية تحصل على شهادة الأيزو 9001 في جودة الإدارة، وذلك في ظل تطوير وميكنة إدارات ديوان مجلس المدينة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي التي تبنتها الدولة لأول مرة في بورسعيد.

هذا الإنجاز يعكس التطور غير المسبوق في مجال العمل الإداري بمدينة بورفؤاد، ويؤكد التزامها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



