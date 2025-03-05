محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات عدد من المدارس بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، طارق أبو حطب رئيس حى غرب، محمد الزرقانى رئيس حى شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حى غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2 بإجمالى 28 فصلا دراسيا تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوى، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم،

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة إلى أن نسب التنفيذ بالمدارس يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

فيما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مدرستى شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحى شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، يأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع فى إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التى يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه منذ توليه حقيبة المحافظة حرص على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتى ترتكز على بناء الإنسان المصرى وهويته، لافتًا إلى أنه قد اتخذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات للنزول بالسن بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن تجاوزوا ال5 سنوات وذلك من خلال توفير قطع أراضى لإنشاء مدارس جديدة وتوسعات لزيادة قاعات الفصول الدراسية، مشيرا إلى العام الدراسى الجديد سيشهد دخول 3 مدارس تجريبى "مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات بحى شرق، مدرسة للمدرسة التجريبية المتكاملة للغات بقرية البتانون " الأمر الذى سيساهم فى إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية، مشيرًا حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمى بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة التى تساعد بدورها على الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.