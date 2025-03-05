محافظ الجيزة: افتتاح مشروعات ضخمة ضمن حياة كريمة بالصف وأطفيح 30 يونيو

كتبت - مرام محمد

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن الجيزة أصعب وأكبر محافظة على مستوى المحافظات، فيها الحضر الممثل في الأحياء، والريف، والعشوائية، والبدو، مشيرًا إلى أنها تضم 10 أحياء و10 مراكز ومدن في الشمال والجنوب، وبها 10 ملايين مواطن.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور عدد من ممثلى الصحف والقنوات.

وقال محافظ الجيزة ردًا على سؤال "اليوم السابع" حول تطوير ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية في قرى المحافظة: "عندنا نقص في الخدمات وقصور فيها، فيه ناس ما عندهاش صرف صحي لغاية دلوقتي، في شوارع ترابية غير مهدة، أهالي عندهم مياه شرب ومحرومين من خدمة الصرف الصحي.. بنحاول نصلح ونوصل المراكز لمستوى الأحياء وده هيتم بالتدريج".

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نفذت خلال مرحلتها الأولى العديد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات الخدمية الأساسية بقرى مركزي الصف وأطفيح، سيتم افتتاح عددًا منها في 30 يونيو المقبل.