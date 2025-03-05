محافظ الإسماعيلية يشارك أطفال دور الرعاية وكبار السن وذوى الهمم إفطارهم

الإسماعيلية- صبرى غانم

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أبناء محافظة الإسماعيلية من أطفال دور الرعاية، وقصر ضيافة كبار السن، وذوي الهمم إفطارهم "إفطار لمة العيلة" لشهر رمضان 2025، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بنادي وشاطئ الفيروز بطريق عمارة السياحي.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعددًا من وكلاء الوزارة مديري عموم المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعلى مشاركتهم وجبة الإفطار والتقاط الصور التذكارية معهم.

مؤكدًا، "لقد حرصت على تناول أول إفطار لي خارج منزلي ، مع عائلتي الكبيرة "لمة العيلة" التي تضم أبنائي من دور الرعاية المختلفة، وذوي الهمم و أسرهم، وأهالينا من كبار السن، وكافة الجهات التنفيذية المختلفة التي عملت بكل جهد و إتقان خلال الفترة الماضية ".

وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، شارك في إفطار "لمة العيلة" أبنائنا من دور الرحمة لرعاية البنين، دور الرحمة لرعاية البنات، دار مدرك، والحضانة الإيوائية، وعدد من ذوي الهمم وأسرهم، بجانب أهالينا بقصر ضيافة كبار السن وأندية المسنين بالإسماعيلية، القصاصين، والقنطرة غرب.

كما شارك في إفطار لمة العيلة، مجلس أمناء مؤسسة التكافل، متطوعي الهلال الأحمر، الرائدات الريفيات، وبعض مكلفي الخدمة العامة؛ تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.