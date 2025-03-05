مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين محمد فكرى خضر نائبا لرئيس جامعة الأزهر

كتب: لؤى على

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمد فكرى خضر، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات لمدة أربع سنوات.

يمثل الدكتور محمد فكرى خضر أنموذجًا متميزًا فى مسيرة العلم والقيادة الأكاديمية؛ حيث جمع بين الخبرة العلمية العميقة والمسيرة المهنية المتميزة التى أثرت فى عدة مجالات على مستوى التعليم الطبى والإدارى داخل جامعة الأزهر.

حصل فكرى على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام 1993م، مما مهد الطريق لانخراطه فى مجال طب الفم، والتحق بالدراسات العليا ليحصل على درجة الماجستير فى قسم طب الفم وأمراض اللثة عام 2000م، ثم سافر إلى جامعة برن فى سويسرا لاستكمال دراسته العليا، ونال لقب دكتور فى طب الأسنان عام 2003م، ثم حصل على منحة من جامعة جنيف للتخصص فى زراعة الأسنان عام 2004م.

استكمل مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام 2005م، مما أكسبه خبرة علمية متميزة فى المجال، بدأ عمله مدرسًا فى قسم طب الفم وأمراض اللثة، وتدرج فى المناصب الأكاديمية حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2016م.

وشغل فكرى مناصب قيادية؛ منها: تعيينه رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والأشعة فى نهاية عام 2016م، ثم منسقًا تعليميًّا لقطاع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر، كما عُين مديرًا لوحدة إدارة الأزمات والكوارث ودعم اتخاذ القرار بالجامعة.

كما شارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، مما أسهم فى إثراء الحقل العلمى، وأجرى تطويرًا كبيرًا فى قسمه خاصة فى مجالات زراعة الأسنان واستخدام أجهزة الأشعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ودرَّب الكثير من الكوادر والطلبة فى هذا المجال.

وشارك فكرى فى عديد من القوافل الطبية المجانية، مما يعكس حرصه على خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعند تعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات فى مارس عام 2021 م تعهد بخدمة الوطن والجامعة وطالبات العلم؛ فقام بتطوير الفرع عن طريق افتتاح كليات جديدة، وتحديث المعامل والبنية التحتية، مع إضافة رؤية استراتيجية جديدة أسهمت فى إحداث نقلة نوعية فى جميع الكليات والإدارات بدعم وإشراف مباشر من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

بجانب ذلك قام الدكتور محمد فكرى خضر بإدارة منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى لعدة شهور حتى عُين الدكتور رمضان عبد الله الصاوى، نائبًا لرئيس الجامعة.