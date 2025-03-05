متحف كفر الشيخ: تنظيم ورش لصناعة الفوانيس ومبادرة لنشر الوعى الأثرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف كفرالشيخ، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية، والتعليم بكفرالشيخ، ورش متعددة لصناعة فوانيس رمضان، لطلاب فصول الدمج من مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بكفر الشيخ، إضافة لجولة إرشادية للتعرف على سيناريو العرض المتحفى، بتوجيهات الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

كما نظم المتحف محاضرة بعنوان (الحكم والنصائح فى الحضارة المصرية القديمة)، لنشر الوعى الأثرى والحضارى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن مبادرة (قيمنا من تراثنا ) التى تقيمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ألقاها الدكتور السيد محمد البنا، مدير إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحرى ومدن القناة، محاضرة.

جولة لأطفال للإطلاع على أثار كفر الشيخ



طلاب فصول الدمج في متحف كفر الشيخ للإطلاع على القطع الأثرية



محاضرة لنشر الوعي الأثري لد الطلاب