كامل العدد.. كيف تعزز الطاقة الإيجابية داخل منزلك على طريقة إنجى المقدم

كتبت دانه الحديدى

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3 استضافة ليلى "دينا الشربينى" لشادية "إنجى المقدم" فى منزلها، بعد مغادرة منزل والدتها حياة "إسعاد يونس"، بسبب مشاجرة وقعت بينهما.

وخلال المشهد الذى جمع بين ليلى "دينا الشربينى" وشادية "إنجى المقدم"، دار حوار بينهما حول اختيار الغرفة التى ستقيم فيها، حيث رفضت شادية الإقامة بغرفة البنات بعد شجارهما سويا، حيث وصفتها بأن "طاقتها مكركبة" وأن "الفنج شوى" الخاص بها "مش مظبوط".

وتظهر إنجى المقدم بشخصية مهتمة بعلوم الطاقة وحقوق الحيوان.

ما المقصود بمفهوم الـ"فنج شوى"؟

الفنج شوى Feng Shui، وفق تعريف موقع قاموس كامبريدج، هو مفهوم صينى قديم إلى الطريقة التى يتم فيها ترتيب المنزل، بشكل يعزز الطاقة الإيجابية ويحقق الانسجام والتوازن داخله، وهو ما ينعكس على صحة الفرد وسعادته ونجاحه.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن مفهوم فنج شوى، يعطى نصائح لكيفية ترتيب الأثاث والأغراض داخل المنزل لتعزيز الطاقة الإيجابية، لأن الفوضى وعدم الترتيب ووضع الأغراض فى اتجاهات خاطئة، يؤدى إلى نشر الطاقة السلبية داخله، وهو ما ينعكس بقوة على الأفراد المقيمين فيه.

نصائح الـ"فنج شوى" لترتيب المنزل

يوجد عدد من النصائح وفقا لهذا المفهوم، عند تطبيقها داخل المنزل تساهم فى تعزيز الطاقة الإيجابية داخله، منها..

- السماح لضوء الشمس والهواء النقى بدخول المنزل، ويفضل وجود نافذة فى إتجاه شروق الشمس

- الحفاظ على المنزل خاليا من الفوضى، حيتى يكون هناك مساحة لتدفق الطاقة

- دهان الحوائط بألوان هادئة ومريحة، لأن الألوان على الجدران تؤثر بشكل مباشر على مزاج وسلوك الشخص

- وضع ظهر السرير فى اتجاه الجنوب، لأنه وفقا لذلك المعتقد فإن توجيه الرأس جنوبا أثناء النوم يساعد على النوم الجيد وسلامة العقل.

- جلب الطبيعة إلى داخل المنزل، عن طريق وضع النباتات الطبيعية لانها جالبة للطاقة الإيجابية

- إضافة عنصر مائى للمنزل، مثل أحواض السمك، يجلب الطاقة الهادئة إليه

قصة مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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