قرصان فى الظل - كيفن ميتنيك.. أخطر هاكر فى العالم عبقرى أم مجرم؟

إعداد أحمد حسني

فى عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك من يتخفّى فى الظلام، يترصد الثغرات، ويحول الشفرة الرقمية إلى سلاح فتاك.

هؤلاء هم قراصنة العصر الحديث، الذين لا يحتاجون إلى أقنعة أو أسلحة، بل مجرد سطور برمجية قادرة على إسقاط أنظمة، وسرقة مليارات، وكشف أسرار حكومية خطيرة.



فى هذه السلسلة، نكشف أخطر عمليات الاختراق الحقيقية، كيف نفّذها القراصنة؟ وما العواقب التى غيرت مسار شركات وحكومات؟ ستكتشف أن الأمن الرقمى ليس محكمًا كما تظن، وأن الخطر قد يكون أقرب مما تتخيل… مجرد نقرة واحدة تفصل بينك وبينه!.

الحلقة الخامسة -كيفن ميتنيك: عبقرى أم مجرم؟

فى الثمانينات والتسعينات، كان كيفن ميتنيك يُعرف بأنه أخطر هاكر فى العالم، حيث تمكن من اختراق شبكات شركات عملاقة مثل IBM، Nokia، وMotorola، بل وسرق أكواد تشغيل الهواتف المحمولة.

كيف كان يخترق الأنظمة؟

لم يكن يستخدم فقط مهارات البرمجة، بل كان بارعًا فى الهندسة الاجتماعية إقناع الموظفين بتسليمه كلمات المرور دون أن يدركوا!



واستطاع التسلل إلى شبكات FBI وسرقة معلومات سرية عن العملاء الفيدراليين.

المطاردة والقبض عليه

بعد مطاردة دامت 3 سنوات، تمكن FBI من تعقبه والقبض عليه عام 1995 فى ولاية نورث كارولينا.



تم حبسه فى السجن الانفرادى لمدة 5 سنوات، خوفًا من أنه قد يتمكن من اختراق الشبكات حتى من داخل الزنزانة!

ما بعد السجن

بعد إطلاق سراحه، تحول ميتنيك إلى مستشار أمنى محترم، وأصبح يقدم استشارات لكبرى الشركات حول كيفية حماية أنظمتها من الاختراقات.