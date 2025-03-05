عباس خلال لقاء مع عون: غزة جزء أصيل من دولة فلسطين

وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأولوية الحالية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية هي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات والانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون على هامش مشاركتهما في أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة لبحث التحرك العربي لدعم قطاع غزة ورفض خطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وجدد الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع التأكيد على أن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين وهي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.

وقال إنه تم وضع الخطط اللازمة للمباشرة في تقديم الخدمات الأساسية لعودة أبناء شعبنا إلى أماكن سكناهم في القطاع تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم.

وشدد عباس على أن الأولوية هي لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتعقد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر بطلب من دولة فلسطين وبتنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) ردا على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يناير الماضي للترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن وهو ما رفضته البلدان وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم القاهرة عرض خطتها في أعمال القمة على القادة والزعماء العرب.