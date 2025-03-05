ضبط 48 ألف لتر زيت ولبن حليب غير مدون عليه بحملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 48 ألف لتر زيت ولبن حليب غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك داخل مخزن يُدار بدون ترخيص ببلبيس.

شُكلت حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة ومحمد قورة و حاتم راضي المفتشين بالمديرية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط أبوطالب صلاح الدين، ومجدي فرج ومصطفى الشحات المفتشين بالقطاع للمرور علي الأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس، حيث وجهت الحملة ضربة موجعة لأصحاب المخازن الكبرى غير المرخصة للسلع الغذائية.

وأسفرت عن ضبط الآتي، ضبط 48 ألف لتر لبن حليب و زيت طعام خليط غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5038 جنح بلبيس، ذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.