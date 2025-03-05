ضبط طن ونصف جبن معبأ بعبوات بها صدأ داخل هايبر غير مرخص في العبور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مفاجئة، اليوم الأربعاء، علي أحد الهايبرات غير مرخصة بمدينة العبور لضبط الأسواق ومنع تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر ومراقبة المنشات الغذائية للتاكد من وصول غذاء أمن للمستهلك.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم تنفيذ الحملة بإشراف الدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحيه بالعبور، وأسفرت عن ضبط 1620 كجم جبن متغير الخواص الطبيعية ومعبأ بداخل عبوات بها صدأ، و14 كرتونة خل أبيض سبق وتم سحب عينة منه، وتبين أنه مغشوش هذا وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية وتحرير محضر جنحة صحية للمدير المسؤول لعدم حمله شهادة صحية سارية، كما أوصت اللجنة بغلق الهايبر لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم استيفاؤه للشروط الصحية المقررة.