صحيفة "بيلد": السلطات الألمانية تفكر فى كيفية منع إطلاق "نورد ستريم- 2"

وكالات

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مصادر حكومية أن السلطات الألمانية تعد سيناريو إطلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" نتيجة لاتفاق روسيا والولايات المتحدة واقعيا، وتسعى لمنعه.

ففي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن ريتشارد جرينيل، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمهام الخاصة، قام بزيارات غير رسمية متكررة إلى سويسرا للتفاوض على صفقة لإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم-2" (السيل الشمالي 2).

ووفقا للصحيفة، من المتوقع، كجزء من الصفقة، أن يتوسط المستثمرون الأمريكيون في تسليم الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم-2". كما تم الإبلاغ عن خطط لاستعادة "نورد ستريم-1" (السيل الشمالي 1) لتوريد الهيدروجين ”الأخضر“ من فنلندا إلى ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، أن مصادر حكومية في ألمانيا تقول إن الشائعات حول صفقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا يتم تداولها منذ فترة طويلة. ووفقا لهم، فإن هذا "سيناريو واقعي". وتجري مشاورات مكثفة لتحديد الوسائل المتاحة لألمانيا لأجل منع استئناف تشغيل مشروع "نورد ستريم-2"، حسب صحيفة "بيلد".

من جهته، لم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الأنباء حول المحادثات بشأن الاستئناف المزعوم لتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم-2"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع".

ويمتد "نورد ستريم 2" من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وقد تم الانتهاء من بنائه بالكامل في سبتمبر 2021، وكان العمل جاريا على إطلاقه، وشمل ذلك الإجراءات الفنية والحصول على الموافقات التنظيمية، من السلطات الألمانية في المقام الأول. ومع ذلك، أوقفت الحكومة الألمانية التصديق بعد أن اعترفت روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في فبراير 2022. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، مشغّلة المشروع، ومديرها التنفيذي ماتياس وارنيغ.

يشار إلى أن "نورد ستريم 2" تعرض للتفجير في سبتمبر 2022، ولم تستبعد كل من ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع عمليات تخريب متعمدة، وأفادت الشركة المشغلة بأن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب كبيرة وأن من غير الممكن تقدير الإطار الزمني لإصلاحها.

وطالب الكرملين الدول المشاركة في التحقيقات ببيانات عن تفجيرات "نورد ستريم" إلا أنه لم يتلقها حتى الآن.