صحيفة: المفاوض الأمريكى بشأن الرهائن طلب من حماس الإفراج عن الرهائن الأمريكيين

محمد جمال

قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين إن المفاوض الأمريكى بشأن الرهائن آدم بولر طلب الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكدت الصحيفة أن التواصل الأولى بين المفاوض الأمريكى وحماس جرى فى فبراير الماضى فى الدوحة.