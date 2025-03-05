اليوم السابع
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صحيفة: المفاوض الأمريكى بشأن الرهائن طلب من حماس الإفراج عن الرهائن الأمريكيين

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:47 م
صحيفة: المفاوض الأمريكى بشأن الرهائن طلب من حماس الإفراج عن الرهائن الأمريكيين آدم بولر
محمد جمال

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين إن المفاوض الأمريكى بشأن الرهائن آدم بولر طلب الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكدت الصحيفة أن التواصل الأولى بين المفاوض الأمريكى وحماس جرى فى فبراير الماضى فى الدوحة.







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آدم بولر

رهائن

غزة

حماس

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