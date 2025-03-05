صحة القليوبية تنظم قافلة مجانية للكشف على الأشقاء الفلسطينيين بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم، الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه الدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي، جولة لتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بروضة العبور، للكشف الطبي على الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، إن القافلة تستمر لمدة 3 أيام، من الثلاثاء حتى الخميس، حيث تم الكشف على 380 حالة في اليوم الأول، و550 حالة في اليوم الثاني.

وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية، منها الباطنة، النساء والتوليد، الجراحة، الأطفال، الجلدية، الرمد، وعيادة القلب، بالإضافة إلى المعمل والأشعة التشخيصية.

وتم تنظيم القافلة تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل العلاجية بالقليوبية، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور.