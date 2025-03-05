رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية؛ وذلك لمتابعة واستعراض الموقف المالى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وذلك من خلال وجود رؤية متكاملة، تمكن من الوصول للأهداف المرجوة فى هذا الشأن، وتعظم من الاستفادة من تلك الأصول.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء، استعراض الموقف المالى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يتضمنه من مصروفات وايرادات فعلية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 28/2/2025، وكذا المصروفات والايرادات المتوقعة حتى نهاية العام المالى الحالي.

وأضاف: تناول اللقاء مقارنة بين المصروفات والايرادات الفعلية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 28/2/2025، وذات الفترة من العام السابق، هذا فضلًا عن استعراض أوجه الصرف على المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وكذا أهم التدفقات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.