رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد: فى السابع من أكتوبر فشل الجيش واخترقت حدودنا

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، إن المهمة ضد حماس لم تنته، مضيفا أن الجيش سيواصل التحقيق في ما قام به بغية التصحيح والتطوير والأيام القادمة أفضل.

وأكد خلال مراسم تنصيبه، سنواجه بقوة كل من يحاول المس بمواطني دولة إسرائيل، موضحا هذه حرب وجود ستتواصل حتى إعادة مختطفينا وحتى تحقيق الحسم والنصر.

وقال زامير، إن في السابع من أكتوبر فشل الجيش الإسرائيلي واخترقت حدودنا، مؤكدا أتحمل اليوم هذه المسؤولية وأدرك جسامتها بعد ما حدث إثر فشل 7 أكتوبر.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى مراسم تنصيب زامير، إن إسرائيل مصممة على تحقيق النصر.