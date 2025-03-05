اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مارس 2025 11:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أركان جيش الاحتلال يعين قائد جديد للقيادة الجنوبية وآخر لشعبة العمليات

الأربعاء، 05 مارس 2025 09:47 م
رئيس أركان جيش الاحتلال يعين قائد جديد للقيادة الجنوبية وآخر لشعبة العمليات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عين رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، قائدا جديدا للقيادة الجنوبية وآخر لشعبة العمليات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

استقال هيرتسي هاليفي، بصورة رسمية اليوم الأربعاء، من منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلى يسرائيل كاتس، قاما رسميا بتعيين إيال زامير، كخليفة لهاليفي، ليصير رئيس الأركان الرابع والعشرين للجيش الإسرائيلي.







مشاركة

رئيس الأركان الإسرائيلي

جيش الاحتلال

إيال زامير

إسرائيل

غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة