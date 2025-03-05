رئيس أركان جيش الاحتلال يعين قائد جديد للقيادة الجنوبية وآخر لشعبة العمليات

إبراهيم حسان

عين رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، قائدا جديدا للقيادة الجنوبية وآخر لشعبة العمليات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

استقال هيرتسي هاليفي، بصورة رسمية اليوم الأربعاء، من منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلى يسرائيل كاتس، قاما رسميا بتعيين إيال زامير، كخليفة لهاليفي، ليصير رئيس الأركان الرابع والعشرين للجيش الإسرائيلي.