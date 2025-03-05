دراسة دولية: عودة قياسية للالتهاب الرئوى بعد 3 سنوات من الاختفاء

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كشفت دراسة جديدة أجراها فريق دولى بقيادة سويسرية عن انتشار الميكوبلازما -وهى البكتيريا المسئولة عن الالتهاب الرئوى- بمعدلات قياسية عندما عادت لتنتشر من جديد فى مختلف أنحاء العالم، بعد سنوات من الغياب بفضل إجراءات مكافحة "فيروس كورونا".

ونقل راديو "لاك" السويسري، اليوم الأربعاء، عن باتريك ماير سوتير، قائد الدراسة من مستشفى الأطفال الجامعى فى زيورخ: "لقد كان عدد حالات الإصابة بالميكوبلازما تاريخيًا حقًا".

وأضاف قائلًا: "عانى كل سكان سويسرا تقريبا من السعال بسبب الميكوبلازما"، موضحًا أن حالات الإصابة بالمرض بلغت ذروتها حتى ديسمبر الماضي.

وكانت هذه البكتيريا قد اختفت بفضل الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا، وظلت غائبة لفترة طويلة حتى أن العلماء تساءلوا عما إذا كانت ستعود على الإطلاق، إلا أنه بعد مرور 3 أعوام عادت هذه البكتيريا لتنتشر من جديد وبقوة.