اليوم السابع
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"دايمة".. مبادرة شبابية للحد من هدر الطعام وتعزيز الاستدامة فى مصر

الأربعاء، 05 مارس 2025 09:32 م
"دايمة".. مبادرة شبابية للحد من هدر الطعام وتعزيز الاستدامة فى مصر كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتبت- سارة وائل

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أطلق مجموعة من طلاب البرنامج الإنجليزي بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشروع تخرجهم بعنوان "دايمة"، بهدف مواجهة مشكلة هدر الطعام فى مصر والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

يسعى المشروع إلى دعم رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التوعية بمشكلة إهدار الطعام سواء في المنازل أو المطاعم أو الفنادق، خاصةً في ظل وجود فئات تعانى من نقص الغذاء.

ويركز "دايمة" على تقديم محتوى تعليمي مبتكر وتفاعلي يشجع الجمهور على تبني ممارسات مستدامة للحد من الهدر الغذائى.

وشارك فريق "دايمة" في أولى فعالياته بالملتقى الطلابى الثاني للتنمية المستدامة بكلية الإعلام، بحضور ممثلين من جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة المصرية، مما يمثل خطوة أولى نحو إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.







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جامعه القاهره

كليه الاعلام

مشروع دايمه

رؤية مصر 2030



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