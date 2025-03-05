خيط الجريمة.. قصة سائق تروسيكل قتل مسنة لسرقتها بطوخ مستغلا الجيرة وكبر سنها

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التى تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

صدمه كبيرة عاشها أهالى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعدما أقدم سائق تروسيكل على قتل جارته سيدة مسنة لسرقتها مستغلا تواجدها فى منزلها بمفردها.

فى يوم 25 مايو 2025، نما للأهالى مركز طوخ أصوات صراخ واستغاثة من قبل منزل المجنى عليها "عواطف رياض"، الأمر الذى دفعهم إلى التوجه لمنزلها ليكتشفوا سقوطها غارقة فى دمائها نتيجة طعنات متفرقة فى جسدها ومنطقة الصدر، بعدما تعدى عليها المتهم بسلاح أبيض "سكين" بغرض سرقتها.

على الفور أخطر الأهالى، رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، الذين حضروا لمكان الواقعة وبين العثور على جثة المجنى عليها غارقة فى دمائها بكامل ملابسها، وبجمع المعلومات وسؤال الشهود، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق تروسيكل يسكن بالقرب من المجنى عليها، استغل إقامتها بمفردها وكبر سنها وقتلها وسرق محتويات الشقة وفر هاربا.

بإعداد الأكمنة وتكثيف البحث، نجح رجال المباحث فى ضبط المتهم، وتم عرضه على النيابة وبالضغط عليه أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، ومحمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، بالإعدام شنقا لسائق تروسيكل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفه المتهم لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.