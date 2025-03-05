خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات وتنظيف شوارع أسيوط.. تفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

تواصل أجهزة الدولة تطوير العشوائيات والشوارع الضيقة التي يصعب وصفها ودخول المعدات الثقيلة إليها من خلال رفع كفائتها، وتنظيفها وخلق شوارع نظيفة في إطار تطوير البنية التحتية، وتجميل الشوارع الضيقة وتحويل الحارات الضيفة الي شوارع نظيفة وآدمية للقضاء علي البرك الطينية والقمامة التي كانت موجودة بهذه الشوارع وإضفاء مظهرا جماليا علي هذه الشوارع.

وقال عدلي أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، إن تركيب الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك يساعد علي تنظيف الشوارع وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم ، وجار إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقاً للخطة الموضوعة، مشيراً إلى تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.



ومن جهته قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيو ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة بالتنسيق مع رؤساء المجالس، والمدن لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلاً جمالياً وحضارياً والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد مضيفاً إن أعمال استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة متواصلة على قدم وساق وفقاً للخطة الموضوعة للعام المالي الحالي 2024 / 2025.



وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدات المحلية واصلت أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع بتركيب بلاط الإنترلوك بحارات وتفرعات عدد كبير من الشوارع بعد الإنتهاء من تمهيد وتسوية هذه المنطقة وفرشها بالتربة الرملية لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة ضمن الخطة الإستثمارية والخطة الإضافية للعام المالي الحالي والجاري تنفيذها عن طريق مديرية الإسكان



الإنترلوك يزين الحارات والشوارع الضيقة (1)



الإنترلوك يزين الحارات والشوارع الضيقة (2)



الإنترلوك يزين الحارات والشوارع الضيقة (3)



الإنترلوك يزين الحارات والشوارع الضيقة (4)



الإنترلوك يزين الحارات والشوارع الضيقة (5)