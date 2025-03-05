حكومة الكاميرون تتوعد مثيرى الشغب بانتخابات الرئاسة المقبلة بعقوبات صارمة

كتبت ريهام عبد الله

حذرت حكومة الكاميرون، إثارة الشغب في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأكدت أنها ستفرض عقوبات صارمة على مخططي إثارة الشغب خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وقال وزير الإدارة الإقليمية الكاميروني بول أتانجا نجي: "من الآن فصاعدا، يجب أن تتوقف كل الفوضى، من تحريض ونشر لأخبار الكاذبة ودعوات لإثارة الشغب ونشر لرسائل الكراهية"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وحذر الوزير الكاميروني من أن مثيري الشغب ليس أمامهم أي خيار سوى الانضباط، معلنا أنه وجه حكام مناطق البلاد العشر بملاحقة الأشخاص الذين يخططون لإثارة الشغب خلال الانتخابات الرئاسية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية في الكاميرون كافاي ييجي أعلن في يناير الماضي عن ترشح الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عاما، لولاية ثامنة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025.

ويعد بيا الذي تولى السلطة في بلاده عام 1982، ثاني أطول زعيم إفريقي في السلطة بعد تيودورو أوبيانج رئيس غينيا الاستوائية الذي يتولى السلطة في بلاده منذ عام 1979.

ومن أبرز منافسي بيا في هذه الانتخابات، موريس كامتو رئيس "ائتلاف التحالف السياسي من أجل التغيير" المدعوم من 30 حزبا معارضا، وكان كامتو قد حصل رسميا على 14% من أصوات الناخبين في انتخابات عام 2018 الرئاسية.