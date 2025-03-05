حكم نهائى.. نهاية رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

كتب إيهاب المهندس

حق المتهم فى التقاضى يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضى، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.

وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكم نهائى صادر من محكمة النقض ضد المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال.

- المتهم الأول زوج المذيعة حرر محضر بتغيبها فى مطلع شهر يونيو من عام 2022.

- التحقيقات توصلت لتورط زوجها فى واقعة مقتلها بالتعاون مع صديقه، بعد استدراجها لمزرعة بطريق العياط، ودفنها فى حوش المزرعة بعد التعدى عليها بآلة حادة.

- تم إحالة المتهمين للمحاكمة وبعد نظر الدعوى عن بصر وبصيرة، تم إحالتهما للمفتى، ثم صدر ضدهما حكما بالإعدام.

- خلال المدة القانونية، طعن دفاع المتهمين على الحكم لتؤيد محكمة النقض فى 8 يوليو 2024، حكم الإعدام ويصبح نهائى واجب النفاذ.