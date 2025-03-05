حبس سوزى الأردنية 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتبت أمنية الموجى

قررت الجهات المختصة، حبس البلوجر سوزي الأردنية، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهمة فى القضية بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما حققت مع المتهمة، وقررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بالمطرية، أخلت سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدم ضدها من إحدى الشركات، التي اتهمتها فيه بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان صدر ضد سوزى الأردنية قرارا بالضبط وإحضار على ذمة البلاغ المقدم وتوجهت للتحقيق، وظلت 3 ايام قيد التحقيق.

من جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.

وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.