حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-3-2025 بجنوب سيناء.. الصغرى فى سانت كاترين 1

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء 5-3-2025، طقس دافي نهارا بارد ليلا، وتكون الرياح نشطة بسرعة 26 كيلو فى الساعة والسحب غيوم ورياح.

وفيما يلى درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء:

سانت كاترين العظمى 16 الصغرى 01 درجة

راس سدر العظمي 21 الصغرى 11 درجة

طور سيناء العظمى 23 الصغرى 12 درجة

شرم الشيخ العظمي 26 الصغرى 15 درجة

طابا العظمى 21 الصغرى 10 درجات

وتتوقع الهيئة العامة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 5-3-2025، طقس أجواء معتدلة اليوم الأربعاء، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبة سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وتمتد الأمطار خفيفة ورعدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، مع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتبقى الأجواء معتدلة نهاراً على أغلب الأنحاء باردة ليلا وفى الصباح الباكر.