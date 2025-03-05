جنوب أفريقيا تدين منع دخول المساعدات لغزة.. وتشيد بمرخرجات القمة العربية

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أعلنت جنوب أفريقيا، إدانتها الشديدة، لرفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر الحدودية، في وقت يعاني فيه سكان غزة من معاناة لا توصف ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، نشرته وكالة أنباء جنوب إفريقيا.



وأوضحت الوزارة - في بيانها - أن منع دخول الغذاء إلى قطاع غزة؛ يعد استمرارًا لاستخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، في إطار حملة متواصلة وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها "احتمالية معقولة" لإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.



ودعت جنوب إفريقيا، المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكدت جنوب أفريقيا - في بيانها - أنها تدين أيضًا العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، التي اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا يهدد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.



وأشارت الوزارة إلى أن التهجير القسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني من جنين وطولكرم ونور شمس ومناطق أخرى؛ يهدد بمحو المخيمات الفلسطينية وحق العودة.



وأضاف البيان أن حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هذه المناطق يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويحرم الفلسطينيين النازحين من الدعم الأساسي والإشراف الدولي.



وأكدت الوزارة أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002، يعكس نية إسرائيل لإعادة فرض احتلال عسكري شامل؛ مما يقوض السلطة الفلسطينية وحكمها.



كما أيدت جنوب أفريقيا، الجهود المستمرة التي يبذلها الضامنون لمعالجة الانتهاكات المبلغ عنها لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن التأخير في إطلاق سراح 620 أسيرًا فلسطينيًا يعد انتهاكًا أساسيًا للشروط التفاوضية.



ورحبت جنوب أفريقيا - في البيان - بمخرجات القمة الطارئة لجامعة الدول العربية، التي عقدت أمس الثلاثاء بالقاهرة، والتي أكدت دعم تسوية يقودها الفلسطينيون في غزة، ورفضت صراحةً التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين.



وعبرت جنوب إفريقيا عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، من خلال استهداف بلدات جنوب دمشق ومحافظة درعا الجنوبية.



وأدانت جنوب أفريقيا، تصريحات إسرائيل التي تعتبر جنوب سوريا "منطقة أمنية"، مؤكدة أن أي محاولة من القوات السورية لإعادة بسط سيطرتها في هذه المنطقة لا يمكن اعتبارها انتهاكًا لسيادة سوريا، بل هي حق مشروع للدولة السورية.