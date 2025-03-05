جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي علي رحلة طيران خطوط ويز إير اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ب . ج . ف مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص ومصطفى خشبة مأمور الفحص ومحمد خليل مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا بالاشتباه فى وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة في حقيبة تخص الراكب.



وقام متولي الرياش مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة من عبد العزيز إبراهيم وأحمد خليفة وسهيله سامي وهايدي أحمد مأموري الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه فتبين وجود على 8 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو ماكس 5 هاتف محمول ماركة آيفون 13 برو و7 هاتف محمول ماركة ايفون 13 والجميع بدون علب أو لوازم 20 هاتف محمول مخبأه داخل ملابسه التي يرتديها البنطلون و أكمام الراكب و داخل الجاكيت الخاص بالراكب، وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى 419 ألف 426 جنيها.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2025، وتقدم الراكب بطلب تصالح، وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات شريف الكيلاني نائب وزير المالية المشرف على مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.