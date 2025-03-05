جرائم تكشفها الصدفة.. ببغاء يحل جريمة قتل

إعداد أحمد حسني

في عالم الجرائم، هناك قضايا تُحَلُّ عبر الأدلة والبراهين، وأخرى تبقى لغزًا محيرًا لسنوات طويلة، لكن هناك نوعًا مختلفًا تمامًا… جرائم لم يكن ليُكشف عنها الستار لولا الصدفة البحتة!

في شهر رمضان المبارك، حيث تتغير إيقاعات الحياة وتمتلئ الأجواء بالتأمل والروحانية، نقدم لكم يوميًا على مدار 30 يومًا سلسلة "جرائم تكشفها الصدفة"، حيث نستعرض أغرب القضايا الحقيقية التي كُشفت بطرق غير متوقعة – من أخطاء الجناة، إلى اكتشافات عرضية قلبت مسار التحقيقات رأسًا على عقب.

انتظرونا كل ليلة مع قصة جديدة، وتفاصيل مثيرة عن جرائم لم يكن ليعرفها أحد لولا لمسة من الحظ أو موقف عابر كشف الحقيقة!

الحلقة الخامسة - ببغاء يحل جريمة قتل

في إحدى القرى الريفية بـالهند، تعرضت سيدة عجوز تُدعى "أرونا" للقتل داخل منزلها، ولم يكن هناك أي شاهد على الجريمة.

الشرطة لم تجد أي دليل يمكن أن يقود إلى القاتل، حتى لاحظ أحد المحققين شيئًا غريبًا: الببغاء الخاص بالضحية كان يكرر اسم "راهول" بشكل هستيري.

قرر المحققون التحقيق في الأمر، واكتشفوا أن "راهول" هو ابن شقيق الضحية، وكان قد زارها في يوم الجريمة.

عند مواجهته بالأمر، ارتبك وبدأ في التلعثم، مما دفع الشرطة إلى البحث في منزله، حيث عُثر على أداة الجريمة.



بعد التحقيق، اعترف راهول بأنه قتل عمته بسبب خلاف على الميراث.

وهكذا، ساعد ببغاء صغير في كشف جريمة لم يكن أحد ليتوقع حلها!