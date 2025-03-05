جامعة العريش تنظم فعاليات دينية وثقافية ورياضية خلال شهر رمضان

العريش ـ محمد حسين

تنظم جامعة العريش مجموعة متنوعة من الفعاليات الدينية والثقافية والرياضية والفنية خلال شهر رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود إبراهيم المشرف العام على الأنشطة الطلابية، ومتابعة المهندس محمد أبوحطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

في إطار هذه الأنشطة، نظمت الجامعة ندوة دينية تثقيفية تحت عنوان "أفضال شهر الصيام"، حاضر فيها الشيخ صلاح حسيني أبوطالب، أحد مشايخ وزارة الأوقاف بشمال سيناء. تناولت الندوة فضل الصيام وآثاره الروحية والاجتماعية، مستشهدة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما تم التأكيد على أهمية اغتنام الشهر الكريم في الطاعات مثل الصلاة وقراءة القرآن والصدقة. وأوضح المحاضر أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة تربوية تعزز قيم الصبر والتقوى.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم فتح باب الأسئلة حول الأحكام الشرعية للصيام، وقدم الشيخ إجابات واضحة ومبسطة. كما أقيمت مسابقة دينية بين الطلاب، وجرى تكريم الفائزين بجوائز مقدمة من الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

إلى جانب الندوة، تتضمن الفعاليات الرمضانية في الجامعة مسابقات في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ندوات تثقيفية، دورة رمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة، أمسيات شعرية وإنشاد ديني، بالإضافة إلى مسابقات فنية وكشفية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتنافس بين الطلاب واستثمار طاقاتهم الإبداعية.

حظيت هذه الأنشطة بإشادة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين أكدوا على دور الجامعة في تعزيز الوعي الديني والثقافي، وتنظيم فعاليات تثري الأجواء الروحانية للشهر الفضيل. وتستمر الجامعة في تقديم المزيد من الفعاليات طوال شهر رمضان، في إطار دعمها للحراك الثقافي والاجتماعي والرياضي داخل الحرم الجامعي.