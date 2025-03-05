تموين كفر الشيخ: ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ حملة تموينية مكثفة على مركز الرياض، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعبد المقصود رجب، مدير إدارة الرقابة، عن ضبط 125 كيلو جراما من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و60 علبة سجائر مجهولة المصدر، و1893 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و787 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و28 زجاجة زيت تموينى مدعم، و100 كيس مكرونة مدعمة مجمعة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحاسب عادل الهابط، وكيل الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية.