تفاصيل سقوط ديلر قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بتخزينه بمسكنه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، ويروجه بين عملائه فى عدة مناطق بالجيزة.

أضاف المتهم، أنه يستخدم دراجة نارية فى ترويج المخدر بين المتعاطين، ويتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقائهم، وأرشد عن مصدر الحصول على الحشيش.



تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى عدة مناطق.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالى من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.