تفاصيل خطة ترامب لتسريح 80 ألف موظف من إدارة شئون المحاربين القدامى

وكالات

قالت وكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تخطط لتسريح 80 ألف موظف من إدارة شئون المحاربين القدامى.

يذكرأن، أمر قاضٍ فيدرالى، الحكومة الأمريكية بإلغاء عمليات الفصل الجماعى التى تعد جزءا من خطة دونالد ترامب وإيلون ماسك لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.

ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التى أرسلت إلى مؤسسات فيدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها.

وقال القاضى وليام ألسوب، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست": "لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأى سلطة على الإطلاق بموجب أى قانون فى التاريخ لتوظيف موظفى مؤسسة أخرى وفصلهم"، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح فى المحكمة الفيدرالية فى سان فرانسيسكو "لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل".

ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتى بعد أيام من قيام قاضى مقاطعة أخرى على الساحل الغربى بوقف تطبيق الحظر الذى أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذى بإلغاء الحق الذى يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.

وصدر الحكم، الخميس، بعد دعوى أقامتها نقابات وجماعات مناصرة على ما وصفته بأنها أوامر غير قانونية تقضى بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفيدرالية.

يعتبر الموظف الفيدرالى فى السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتا، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.

وقالت واشنطن إن مقدّمى الدعوى أكدوا أن "إدارة الموظفين، وهى الهيئة الفيدرالية المكلفة تنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف فى تاريخ البلاد".

وقال المحامون "تفتقر هيئة إدارة الموظفين إلى السلطة الدستورية أو القانونية أو التنظيمية لإصدار أوامر إلى المؤسسات الفيدرالية الأخرى بإنهاء خدمة الموظفين الذين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة عملهم".