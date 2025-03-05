اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مارس 2025 07:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعطيل الدراسة بالإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية فى نوة "الحسوم"

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:30 ص
تعطيل الدراسة بالإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية فى نوة "الحسوم" أمطار الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة الأربعاء 5 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأربعاء 5 مارس.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.







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تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية

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