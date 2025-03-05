تعرف على الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة وفق النظام القديم

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بآداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم.

- الطلاب الراسبون بالصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونا

- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم إسقاط قيدهم.

- بالنسبة للطلاب المنتظمين: يجوز لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل

- بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم للامتحان 4 أعوام على نظام المنازل

- بالنسبة لجميع الطلاب :لا يجوز للطالب الراسب التقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط

- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها

- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها

- يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024 / 2025 بآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد.