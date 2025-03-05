ترامب يعلن توقيف مُخطط تفجير مطار كابل بمساعدة باكستان

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن اعتقال القيادى في تنظيم داعش الإرهابى، ولاية خراسان، محمد شريف الله، والذي يُتهم بالتخطيط لتفجير مطار كابل عام 2021 أثناء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأكد ترامب، في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أن باكستان ساعدت في توقيف المشتبه به، مشيرا إلى أن شريف الله في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث سيُحاكم أمام محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا اليوم الأربعاء.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فإن شريف الله كان أحد المسؤولين الرئيسيين عن التفجير الذي أودى بحياة 170 أفغانيا و13 جنديا أميركيا عند مدخل مطار كابل، خلال عمليات الإجلاء الفوضوية للقوات الأمريكية فى 31 أغسطس2021.

وتم توجيه اتهامات لشريف الله تشمل تقديم دعم مادى وموارد لمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى التآمر لتنفيذ هجمات أخرى.

وأوضحت الوزارة أن المتهم اعترف لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى بدوره في الهجوم، حيث قام باستطلاع المنطقة حول المطار لمساعدة المهاجم الانتحارى.

كما كشفت التحقيقات أنه شارك في توجيه منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في موسكو في مارس 2024، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وبعد إعلان ترامب عن توقيف شريف الله، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تقديره "لاعتراف الرئيس الأمريكى بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب".

وأكد في بيان نشره على منصة "إكس" أن بلاده ستواصل التعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

ووفقا لمسؤولين أمنيين باكستانيين، فقد تم القبض على شريف الله خلال عملية عسكرية نفذتها إسلام آباد على الحدود مع أفغانستان، في إطار ما وصفوه بـ"جهود مشتركة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب".