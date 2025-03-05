ترامب يحذر حركة حماس: أطلقوا سراح الرهائن وغادروا غزة الآن

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحذيراً أخيراً لقادة حركة حماس، قائلاً لهم "هذا هو التحذير الأخير.. عليكم مغادرة غزة".

وطالب ترامب قادة حماس بمغادرة غزة الآن، وإطلاق سراح الأسرى، مهدداً إياهم بدفع ثمن وخيم لاحقا.

كما قال لقادة حماس: "أنتم مرضى"، وتابع "القرار "حتى الآن" فى يدكم.

وفى وقت سابق أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اهتمامه بزيارة المنطقة.

وأشار ويتكوف إلى أنه، حتى حدوث هذه الزيارة، يجب على إسرائيل الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

فى السياق ذاته، قال مصدر إسرائيلى مطلع على التفاصيل إن حماس لا تظهر أى مرونة فى المفاوضات.

يذكر أن مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شدد أكثر من مرة على أنه لا مكان لحماس سواء فى القطاع أو الضفة الغربية المحتلة.