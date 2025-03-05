اليوم السابع
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ترامب: سنستعيد السيطرة على قناة بنما يليها "جرينلاند"

الأربعاء، 05 مارس 2025 05:51 ص
ترامب: سنستعيد السيطرة على قناة بنما يليها "جرينلاند" خطاب ترامب فى الكونجرس الأمريكى
أنس حبيب

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تعهد الرئيس الأمريكى بإعادة السيطرة على قناة بنما، زاعما أن بلاده بنت تلك القناة بفضل تضحيات الآلاف من العمال الذين قضوا نحبهم أثناء حفرها جراء أمراض مثل الملاريا التى انتشرت بينهم بسبب لدغات البعوض، حسب ما جاء فى خطابه.

 

وتطرق ترامب أيضا إلى منطقة "جرينلاند"، متعهدا بالسيطرة عليها لحماية الأمن القومى الأمريكى، وقال ترامب: "سوف نحصل عليها بطريقة أو بأخرى".

 

وطالب ترامب ببناء قبة حديدية مثل تلك الموجودة فى إسرائيل لحماية أمريكا، متطرقا إلى جهوده لاستعادة الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا فى غزة خلال الحرب بين حماس ودولة الاحتلال.

 

وحرص ترامب على إلقاء الضوء على جهوده لإنجاح اتفاقية "إبراهام" فى الشرق الأوسط.

 







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الكونجرس الامريكى

دونالد ترامب

خطاب ترامب الأول امام الكونجرس

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