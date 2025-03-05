اليوم السابع
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ترامب أمام الكونجرس: بايدن سبب ارتفاع أسعار البيض

الأربعاء، 05 مارس 2025 04:51 ص
ترامب أمام الكونجرس: بايدن سبب ارتفاع أسعار البيض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أنس حبيب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن رئاسته سوف تشهد عودة المنطق إلى العالم بعد سياسات سلفه جو بايدن، منتقدا ارتفاع أسعار البضائع خلال السنوات الأربع الماضية خاصة البيض، متعهدا بخفض الأسعار في أسرع وقت في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى في أمريكا.

وأشار ترامب إلى سياساته التي تشجع على التعدين والحفر لاستخراج النفط والبنزين الذى سيخفض من أسعار الطاقة، وهو الأمر الذى يثير الجدل لتعارضه مع سياسات تغير المناخ التي أقرها المجتمع الدولى.

وتطرق ترامب إلى جهود مساعده الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في جهود ترشيد الإنفاق عبر اللجنة التي يديرها الأخير، والتي ساهمت في طرد العديد من الموظفين في الحكومة الفيدرالية.







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ترامب

الكونجرس الامريكى

دونالد ترامب

خطاب ترامب الأول امام الكونجرس

الرئيس الامريكى دونالد ترامب

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