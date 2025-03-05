بيسلوا صيامهم.. شاهد مراكب صيد الأسماك فى نيل المنيا (فيديو)

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من شاطئ نهر النيل بمدينة المنيا، ورصد البث المباشر نزول مراكب صيد الاسماك فى نهر النيل لبدء القاء الشباك وانتظار الرزق بعد جمع الشباك من نهر النيل.

وقال ابومحمود أحد الصيادين، انزل كل يوم بعد صلاة الفجر بحثا عن الرزق الحلال ونجلى معى فى كل مرة، ونظل فى نهر النيل حتى العصر، اى اننا نقضى معظم اليوم فى النهر ثم نجمع الشباك ونعود من جديد الى المنزل، وفى شهر رمضان كثير من الصيادين ينزلون النهر بالمراكب بغرض التنزه والفسحة ليس بغرض الصيد.

وقال: اليوم سوف تجد مراكب كثيرة فى نهر النيل وذلك لأن حالة الطقس جميلة تساعد على الصيد فى نهر النيل، هذا النهر الذى يحتضن محافظة المنيا شمالا وجنوبا، ليعطى الحياه والرزق الحلال لكل سكان المحافظة من ديرمواس جنوبا حتى العدوة شمالا.

يذكر ان محافظة المنيا تتمتع بالكثير من المناطق السياحية والمميزة التى تجعلها قبلة السياحة والسائحين فى جميع فصول السنه، سواء الشتاء او الصيف حيث ان طقس المحافظة والاماكن السياحية المتنوعه بها تؤهلها لان تكون على خريطة السياحة العالمية.