بكين: الصين تدعم خطة إعادة إعمار غزة المدعومة فلسطينيا وعربيا

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قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تدعم خطة إدارة غزة بعد الحرب التي قبلها الشعب الفلسطيني ووافقت عليها الدول العربية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه خلال القمة العربية التي عقدت في مصر يوم الثلاثاء، وافق الزعماء العرب على خطة مصر لإعادة إعمار غزة، التي تقدر تكلفتها بنحو 53 مليار دولار أمريكي وتهدف إلى تجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وتم أيضا الاتفاق في القمة على تشكيل "لجنة تكنوقراط غير فصائلية" لإدارة غزة لمدة ستة أشهر على الأقل تحت مظلة السلطة الفلسطينية.



وأعرب لين عن دعم الصين للجهود التي تبذلها مصر والدول العربية الأخرى من أجل تعزيز التنفيذ المستمر والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضاف المتحدث أنه يتعين التمسك بمبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" في إدارة غزة بعد الحرب بما يتماشى مع حل الدولتين والهدف النهائي المتمثل في تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، فضلاً عن تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط.