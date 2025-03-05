اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية من بين 152 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية اغلبها اوربية من بين 152 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث ارتفعت معدلات الوصول عن الاسبوع الماضى بواقع 4 رحلات، و استقبل المطار الاسبوع الماضى 148 رحلة والاسبوع الحالى يستقبل 152 رحلة دولية اغلبها اوروبية .

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 11 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات الالمانية، و3 من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلة من سويسرا، واخرى من هولند.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، 152 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.