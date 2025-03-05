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اليوم السابع: البنك الدولى يصف «تنمية الصعيد» بالنموذج الرائد لدعم النمو

الأربعاء، 05 مارس 2025 07:32 م
اليوم السابع: البنك الدولى يصف «تنمية الصعيد» بالنموذج الرائد لدعم النمو اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" البنك الدولى: «تنمية الصعيد» نموذج رائد لدعم النمو الاقتصادى.. منال عوض: البرنامج يدعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية و8 ملايين مواطن استفادوا من مشروعات البنية التحتية.

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