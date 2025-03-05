المشدد 7 سنوات لسيدة وابنها سرقا جارتهم وزوجها بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من "م.م.ال" و"ا.م.م" بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي للمحكمة المختصة، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 7014 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليها بدائرة القسم .

تبين من التحقيقات قيام المتهمين كل من "م.م.ال" ربة منزل ونجلها المتهم " ا.م.م" عامل، باستغلال كبر سن المجني عليها وسن زوجها وضعف حياتهم واحتجازهم بالشقة محل سكنهم، وتعدوا علي المجني عليها بالضرب مستخدمين عصي مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهم، واستولوا علي أموالهم كرها عنهما، وتبين أن المتهمان يقطنون في نفس عقار المجني عليهم، بعد أن قام باحتجازهم داخل الشقة، إلا أن المجني عليها تمكنت من الإبلاغ عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.