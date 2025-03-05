المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وسكرتارية صلاح فراج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مواد مخدرة، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 ديسمبر من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ك.ف، 40 عاما، تهمة الإتجار في الحشيش والهيروين بقرية دندرة بمركز قنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 19318 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 6058 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.