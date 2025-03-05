اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مارس 2025 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا

الأربعاء، 05 مارس 2025 05:51 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى مواد مخدرة بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وسكرتارية صلاح فراج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة  الإتجار في مواد مخدرة، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 ديسمبر من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ك.ف، 40 عاما، تهمة الإتجار في الحشيش والهيروين بقرية دندرة بمركز قنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 19318 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 6058 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.







مشاركة

سجن عامل

جنايات نجع حمادي

مواد مخدرة

محافظة قنا

اخبار قنا






الرجوع الى أعلى الصفحة