القومى للمرأة ببنى سويف ينفذ "مطبخ المصرية" طوال رمضان ويوفر 230 وجبة يوميا

بنى سويف هانى فتحى

230 وجبة يوميا، يقدمها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، للأسر الأولى بالرعاية، من خلال بدء العمل فى تنفيذ مبادرة مطبخ المصرية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات المستشارة أمل عطا رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

"اليوم السابع" التقى نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، التى أكدت أن مبادرة مطبخ المصرية، يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل فى المطبخ منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، أن فرع المجلس استهدف تدريب سيدات القرى على تنفيذ المطبخ والذى يتم تنفيذه على عدد من قرى المحافظة، بالإضافة إلى تدريب الفتيات والسيدات على فنون الطبخ .

وقالت نرمين محمود، أنه يتم تدريب 12 سيدة يوميًا من قرى مختلفة على مراحل إعداد الطبخ وإعداد الولائم الكبرى على يد أحد الطهاء الماهرين لمساعدة السيدات، وتقديم تلك الوجبات إلى الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب، وذلك بإجمالى إنتاج 230 من وجبات بقري مركز الفشن والتابعة لقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وقالت نرمين محمود، أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة فى جميع محافظات الجمهورية، ويُعد "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

وقالت نرمين محمود، نه تم تدريب الفتيات والسيدات على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وقالت نرمين محمود، إن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس، فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن "مطبخ المصرية" له بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.



إعداد وجبات الإفطار



أعمال طهى الوجبات



مطبخ القومى للمرأة



مطبخ المصرية ببنى سويف



