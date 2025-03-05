العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقرية صفيطة بمركز الزقازيق، فيما تشير التحريات الأولية إلى اتهام زوج المجني عليها بقتلها ومحاولته إشعال النيران في المسكن قبل أن يلوذ بالفرار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية داخل منزل بقرية تابعة لمركز الزقازيق.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تم العثور "رحمة م" 28 عاما، ربة منزل، جثة هامدة جراء تعرضها لكدمة بالغة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، والذي أنهى حياتها وحاول إشعال النيران في المنزل، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.