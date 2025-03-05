السلطات الفرنسية تحبط أكبر شحنة كوكايين فى تاريخ البلاد بميناء دونكيرك

باريس (أ ش أ)

أفادت مصادر من مكتب المدعى العام فى باريس، بأن السلطات الفرنسية صادرت 10 أطنان من الكوكايين فى ميناء دونكيرك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت منصة جلوبال ساوث الإخبارية أن هذه الشحنة تعد الأكبر فى تاريخ فرنسا، حيث تمثل حوالي خمس إجمالي كمية الكوكايين التى تم مصادرتها العام الماضى.

من جانبه، لم يعلق المدعي العام على هذه المعلومات أو يقدم تفاصيل إضافية.

وبحسب مصادر إعلامية أخرى، فإن المخدرات كانت مخبأة في حاويات وأن قيمتها السوقية تقدر بنحو 320 مليون يورو (حوالي 339 مليون دولار)؛ كما أن الشحنة كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.

وفي فبراير الماضي، صرحت وزارة الداخلية الفرنسية بأن 53.5 طن من الكوكايين تم مصادرتها في فرنسا عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 130% مقارنة بـ 23.2 طن تم مصادرتها في عام 2023.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن مصادرات الحشيش في فرنسا انخفضت بنسبة 19% إلى 101 طن في عام 2024، مقارنة بـ 124.7 طن في عام 2023.

ويعد الكوكايين، بعد الحشيش، ثاني أكثر المخدرات غير المشروعة استخداما في أوروبا، وفقا للوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات (EUDA).

وفي عام 2022، أبلغت دول الاتحاد الأوروبي عن 84,000 عملية مصادرة للكوكايين، بمجموع 323 طنا، وهو رقم قياسي للسنة السادسة على التوالي، مقارنة بـ 303 أطنان في عام 2021، وفقا لتقرير الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات لعام 2024.

وقد شكلت ثلاث دول أوروبية 68% من إجمالي الكمية المصادرة: بلجيكا بـ 111 طنا، هولندا بـ 51.5 طن، وإسبانيا بـ 58.3 طن، مما يعكس أهميتها كنقاط دخول للكوكايين المهرب إلى أوروبا.